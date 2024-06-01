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01 июня, 06:45

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать качественное шоколадное мороженое

Эксперт рассказала, как выбрать качественное шоколадное мороженое

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Кондитер Ольга Лакомка объяснила, чем отличаются виды шоколадного мороженого и как выбрать качественное. Так, холодный десерт подразделяют на молочный, сливочный и пломбир. В последнем содержится до 20% жиров, за счет чего он обладает самым ярко выраженным вкусом.

Кроме того, по словам Лакомки, качественное мороженое готовят из молока или сливок, сливочного масла, сахара и какао. Также в его состав могут входить безопасные натуральные стабилизаторы: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь или пектин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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