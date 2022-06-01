Очевидцы показали кадры с большим количеством пены в реке недалеко от МКАД

Недалеко от МКАД появилась пенная река. Очевидны сняли видео на берегу Завьяловского пруда в поселке Битца.

По их словам, пена в высоту достигает нескольких метров, из-за нее гибнет рыба и птица. Какое именно вещество вызывает такое пенообразование, и как оно попало в воду – пока неизвестно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.