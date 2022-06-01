Около 100 детей из Донбасса передадут приемным семьям в четырех регионах России

Около 100 детей из Донбасса передадут приемным семьям в четырех регионах РФ.

Авиакомпания "Победа" перешла с американской системы бронирования на российскую.

В дикую природу выпустили 20 птиц, прошедших реабилитацию в московском центре. Об этом заявил департамент природопользования.