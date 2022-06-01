Дети смогут бесплатно посетить океанариум в "Крокус Сити" 1 июня

"Крокус Сити Океанариум" подготовил подарок ко Дню защиты детей: 1 июня все гости до 13 лет включительно могут посетить океанариум бесплатно. Однако туда уже сформировались большие очереди.

Чтобы попасть внутрь, нужно простоять в очереди ни один час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

