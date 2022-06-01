Очередь сформировалась в океанариум в "Крокус Сити Холле"

Гигантская очередь выстроилась в океанариум в "Крокус Сити Холле". Вход для маленьких посетителей в День защиты детей бесплатный. Правда, прежде чем попасть внутрь, под жарким солнцем придется простоять не один час. И это не единственная проблема.

Многие оплатили проход через сайт, но билеты им так и не пришли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.