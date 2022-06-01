Художник из Петербурга "оживил" рисунок мальчика ко Дню защиты детей

Художник из Санкт-Петербурга ко Дню защиты детей "оживил" рисунок мальчика. На кадрах видно, как огромная красная бабочка медленно порхает над старыми жилыми домами города.

Известные арт-мастера создали девять таких digital-работ с насекомыми. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.