Певица Manizha прокомментировала очереди у миграционных центров

Очереди у миграционных центров прокомментировала Manizha – российская исполнительница, которая родилась в Таджикистане.

"Вообще, считаю, что мир – это дом для каждого, и любому государству полезны иностранные жители, которые уезжают, а потом возвращаются в свои страны, они, правда, хотят вернуться. Они несут с собой очень светлые знания и любовь к той стране, которая очень тепло приняла. Это важно быть теплым и гостеприимным", – сказала Manizha.

Сама Manizha переехала с семьей в Москву, когда ей было три года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.