Москвичи пожаловались на очереди в Центре международной торговли. Там сдают тест на коронавирус участники Петербургского международного экономического форума.

В Сети появились фотографии и видео собравшейся толпы. Пользователи пишут, что накануне людям пришлось стоять несколько часов.

Сдать тест для форума можно только в специальных пунктах, которые определил Роспотребнадзор. ЦМТ является самым удобным, остальные находятся в аэропортах.

Сегодня очевидцы сообщили, что очередей в Центре торговли уже нет. Вся процедура вместе с оформлением занимает пять минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.