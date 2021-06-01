В Москве выявили 3 669 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 669 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 393 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 743 человек, выписали при этом 799 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 9 500 новых случаев COVID-19. При этом в 1 268 (13,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 081 417 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.