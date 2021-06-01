В России предлагают ввести отцовский капитал и выплачивать папам почти 640 тысяч рублей за третьего ребенка.

Такую идею озвучил председатель комиссии общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Еще он предлагает выплачивать многодетным семьям ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка и расширить использование материнского капитала.

По его мнению, все эти меры помогут улучшить демографию в стране. Свои предложения Рыбальченко уже направил зампредседателя правительства Татьяне Голиковой.

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