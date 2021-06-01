"Батюшка-битбоксер", взорвавший ТikТok, оказался оперным певцом

Битбоксер в рясе, взорвавший ТikТok призывами не стесняться и покаяться, не имеет никакого отношения к РПЦ.

Выяснилось, что в ролике снялся профессиональный актер. В прошлом он учился на оперного певца.



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