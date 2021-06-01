Стало известно об изменениях в жизни россиян с 1 июня

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Теперь на прилавки будут попадать только промаркированное мороженое и сыр. Предполагается, что мера поможет избежать контрафакта.
Чтобы предотвратить резкое колебание цен, гречку запретят экспортировать до сентября. И если крупа за границу отправиться не сможет, то россияне вполне. Грузия, например, открывает сухопутные границы для путешественников. Попасть туда можно только с отрицательным ПЦР-тестом и справкой о прохождении полного курса вакцинации.
Теперь банки будут объяснять заемщикам, почему в кредитных или ипотечных каникулах им отказывают. Заемщики такое решение смогут обжаловать.
Просветительскую деятельность начнут регламентировать. Ее запрещают использовать для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В противном случае педагогу грозит увольнение.
Запрет коснется и операторов сотовой связи. Продавать сим-карты с уличных лотков или в метро теперь незаконно. Каждый абонент должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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