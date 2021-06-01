В парке Царицыно наградили победителей конкурса "Московский экскурсовод"

В парке Царицыно наградили победителей городского конкурса для школьников "Московский экскурсовод".

Почти полгода участники проекта осваивали профессию экскурсовода. Они учились публичным выступлениям, изучали историю и архитектуру города. Победителей конкурса поздравила и депутат Госдумы Ирина Белых.

"Это как раз та самая профессия, которая поможет узнать свою землю и рассказать о ней", – отметила она.

Проект "Московский экскурсовод" существует с 2017 года. Его цель – расширить кругозор школьников и подготовить будущие кадры для туристической отрасли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.