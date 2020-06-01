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01 июня 2020, 08:00

Общество

Как выбрать качественную кабачковую икру

Как выбрать качественную кабачковую икру

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Кабачковая икра – продукт малокалорийный. Она хорошо усваивается организмом, полезна людям, склонным к отекам и страдающим от нарушений желудочно-кишечного тракта.

Чтобы приобрести максимально полезную закуску, выбирайте икру, произведенную по ГОСТу, высшего сорта. Такую делают только из свежих кабачков, в сезон сбора урожая – с июня по ноябрь. Продукт по техническим условиям могут изготавливать в холодное время года, из полуфабриката – пюре. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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