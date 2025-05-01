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01 мая, 12:30

Общество

Инспекторы ГИБДД в Липецкой области помогли привезти в больницу беременную женщину

Инспекторы ГИБДД в Липецкой области помогли привезти в больницу беременную женщину

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Инспекторы ГИБДД в Липецкой области помогли привезти в больницу беременную женщину, у которой внезапно начались роды. К сотрудникам обратился мужчина, он попросил сопроводить их в областной центр, так как боялся не успеть вовремя из-за пробок на дорогах.

Инспекторы сразу согласились, а во время движения поддерживали связь с супругами и следили за состоянием женщины. Позднее они приехали на выписку и поздравили девушку с рождением дочери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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