Инспекторы ГИБДД в Липецкой области помогли привезти в больницу беременную женщину, у которой внезапно начались роды. К сотрудникам обратился мужчина, он попросил сопроводить их в областной центр, так как боялся не успеть вовремя из-за пробок на дорогах.

Инспекторы сразу согласились, а во время движения поддерживали связь с супругами и следили за состоянием женщины. Позднее они приехали на выписку и поздравили девушку с рождением дочери.

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