Новости часа: В Музее Победы дали старт всероссийской акции "Стена Памяти"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Музее Победы дали старт всероссийской акции "Стена Памяти". Об этом сообщила пресс-служба музея.

На площадках фестиваля "Пасхальный дар" работают пункты обмена вещами. Об этом передает сайт мэра.

В столице более 20 домов, связанных с Пушкиным, отремонтируют в этом году. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.