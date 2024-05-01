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Новости

01 мая, 18:35

Общество

Новости часа: В Музее Победы дали старт всероссийской акции "Стена Памяти"

Новости часа: В Музее Победы дали старт всероссийской акции "Стена Памяти"

Концерт и шествие прошли на ВДНХ в честь 1 мая

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Музее Победы дали старт всероссийской акции "Стена Памяти". Об этом сообщила пресс-служба музея.

На площадках фестиваля "Пасхальный дар" работают пункты обмена вещами. Об этом передает сайт мэра.

В столице более 20 домов, связанных с Пушкиным, отремонтируют в этом году. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

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