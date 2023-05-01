Очередная группа контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы

Очередная группа контрактников отправилась из Москвы на военную службу. Единый пункт отбора в столице открыт без выходных на улице Яблочкова.

В пункте желающие служить по контракту, могут пройти все необходимые процедуры довольно быстро, им помогают волонтеры. В единый пункт приходят не только москвичи, но и приезжают добровольцы из разных регионов страны.

Для оформления контракта потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или в специальном чат-боте в Telegram. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

