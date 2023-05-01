Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 11:30

Общество

В Союзе дачников рассказали о новых штрафах

В Союзе дачников рассказали о новых штрафах

1 мая в столичных парках открывается летний сезон

В Москву пришло похолодание с дождями и ночными заморозками

Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

"Актуальный репортаж": в РФ хотят продлить налоговые льготы для самозанятых

1 мая работают почтовые пункты на Мясницкой улице и Смоленской площади

Доставлять пенсии россиянам на дом теперь может только "Почта России"

В России предлагают обязать студентов отрабатывать бесплатное высшее образование

1 мая работают дежурные отделения Сбербанка

Москвичи теперь могут прокатиться по "Саду будущего"

Если не ухаживать за дачей, тогда граждан могут оштрафовать. О новых правилах, которые действуют с 1 мая, рассказали в Союзе дачников.

За бурьян и борщевик предусматривается штраф до 5 тысяч рублей. Но сначала хозяин получит предупреждение. Также на территории СНТ сейчас запрещено мыть и ремонтировать машину. Кроме того, нельзя ставить уличный туалет менее, чем в 8 метрах от колодца и 12 метрах от других построек. За это оштрафуют на сумму от 3 000 до 5 000 рублей. За неправильное сжигание мусора тоже могут наказать.

За костер с токсичными отходами или строительным мусором на своей даче предусматривается штраф до 15 тысяч рублей. Также теперь мангал может находиться в пяти метрах от построек. Ранее было минимум 20 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика