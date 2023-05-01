В Союзе дачников рассказали о новых штрафах

Если не ухаживать за дачей, тогда граждан могут оштрафовать. О новых правилах, которые действуют с 1 мая, рассказали в Союзе дачников.

За бурьян и борщевик предусматривается штраф до 5 тысяч рублей. Но сначала хозяин получит предупреждение. Также на территории СНТ сейчас запрещено мыть и ремонтировать машину. Кроме того, нельзя ставить уличный туалет менее, чем в 8 метрах от колодца и 12 метрах от других построек. За это оштрафуют на сумму от 3 000 до 5 000 рублей. За неправильное сжигание мусора тоже могут наказать.

За костер с токсичными отходами или строительным мусором на своей даче предусматривается штраф до 15 тысяч рублей. Также теперь мангал может находиться в пяти метрах от построек. Ранее было минимум 20 метров.

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