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Общество

Доставлять пенсии россиянам на дом теперь может только "Почта России"

Доставлять пенсии россиянам на дом теперь может только "Почта России"

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Доставлять пенсии россиянам на дом теперь может только "Почта России". Такое правило вступает в силу 1 мая.

Ранее услугу могли оказывать частные компании. По мнению Минцифры, нововведение сделает процесс более прозрачным.
Пенсионерам также напомнили об альтернативах получить выплату наличными можно в кассах почтовых отделений или же безналичными на карту "Мир". Для перевода средств требуется написать соответствующее заявление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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