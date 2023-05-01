Сильнейший паводок обрушился на одну из провинций Индонезии. Местная река вышла из берегов и смыла людей. Пока точное число жертв и пострадавших неизвестно. Причиной внезапного паводка стал ливень, который шел в течение трех часов на территории провинции Северная Суматра.

Торнадо прошелся по Вирджинии Бич в США. Смерч разрушил несколько десятков домов, повалил деревья и сорвал крыши. Также сообщается об утечках газа и отключениях электричества. По разным оценкам, разрушено от 50 до 100 зданий. Местные власти решили закрыть часть города, чтобы разобрать завалы и провести аварийные работы. Сообщений о раненых или погибших людях пока не поступало.

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