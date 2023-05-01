Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Общество

Сильнейший паводок обрушился на одну из провинций Индонезии

Сильнейший паводок обрушился на одну из провинций Индонезии

К Дому моды Вячеслава Зайцева люди несут цветы

Москвичам пообещали черемуховые холода в начале мая

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова будет открыт 1 мая

Май подготовил для жителей Москвы похолодание

"Мой район. Навигатор": жизнь обитателей Московского зоопарка

Москвичам объяснили, как легально пожарить мясо на природе

Москвичам рассказали, где можно легально пожарить мясо на природе

Москвичей предупредили о сильном ветре 1 мая

Москвичи рассказали, как проходит процесс поступления на контрактную службу

Сильнейший паводок обрушился на одну из провинций Индонезии. Местная река вышла из берегов и смыла людей. Пока точное число жертв и пострадавших неизвестно. Причиной внезапного паводка стал ливень, который шел в течение трех часов на территории провинции Северная Суматра.

Торнадо прошелся по Вирджинии Бич в США. Смерч разрушил несколько десятков домов, повалил деревья и сорвал крыши. Также сообщается об утечках газа и отключениях электричества. По разным оценкам, разрушено от 50 до 100 зданий. Местные власти решили закрыть часть города, чтобы разобрать завалы и провести аварийные работы. Сообщений о раненых или погибших людях пока не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодаза рубежомвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика