Москвичи приняли участие в акции "Пасхальное дерево добра", которую запустили во время пасхального фестиваля в столице.

Желания взрослых и детей, которым нужна помощь и поддержка, уже начали исполняться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.