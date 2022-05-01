Москвичи встретили 1 мая в парках

День весны и труда многие москвичи решили провести в столичных парках.

Любителям шашлыка на природе напомнили, что стоит быть аккуратней. За использование мангала в неположенном месте можно получить штраф.

Для удобства горожан созданы специальные организованные площадки. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.