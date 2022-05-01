Москвичам напомнили о штрафах за незаконные костры

Жителям Москвы напомнили о работе организованных площадок, где можно приготовить шашлык. Такие места пользуются большим спросом у горожан.

За разведение костра в неположенных местах – например, посреди леса – предусмотрен крупный штраф. В парках также запрещается употребление алкоголя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.