Москвичам напомнили о запрете на употребление алкоголя в парках

Жителям Москвы в связи с майскими праздниками напомнили о запрете на употребление алкоголя в парках. Здесь также нельзя разводить костер и готовить шашлык.

Для этого в столице подготовлены специально оборудованные места. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.