В России проходят первомайские демонстрации

По всей России 1 мая проходят первомайские демонстрации. Одно из первых шествий уже завершилось на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске.

Для того, чтобы отметить праздник, в центре города собрались около 3-х тысяч человек. Сейчас первомайские шествия проходят в центральной части страны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.