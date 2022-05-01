Синоптики сообщили о грядущем потеплении в Москве

В Москве уже потеплело. Днем синоптики ожидают температуру воздуха плюс 10 – плюс 12 градусов и никаких осадков.

В понедельник будет еще немного теплее. До плюс 14 градусов погода дойдет к концу первой серии майских праздников, что все равно ниже, чем полагается по климатической норме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.