Москвичам рассказали о работе госучреждений в майские праздники

С воскресенья, 1 мая, и по 3 мая и с 8 по 10 мая в Москве откроются только дежурные офисы банков. Взрослые поликлиники 1, 2 и с 8 по 10 мая будут работать с 9:00 до 16:00. 3 и 7 мая – с 9:00 до 18:00.

Врача на дом можно вызвать в часы работы поликлиник. Детям 1, 2 и 8-10 мая медпомощь будет оказываться на дому с 9:00 до 15:00. Вызовы принимают до 14:30.

Среди офисов "Мои документы" 1 и 9 мая работать будут только флагманские отделения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.



