Москвичам рассказали о нововведениях с 1 мая

Новые правила вступают в силу в ряде общественных институтов с 1 мая. Малообеспеченные семьи смогут получать новую выплату на детей от 8 до 17 лет.

Со счетов россиян не спишут социальные пособия в счет погашения кредита. А еще сумма одной операции в Системе быстрых платежей вырастет до одного миллиона рублей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.