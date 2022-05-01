Жителям освобожденных территорий Украины начисляют единовременные выплаты

Продолжается работа по выдаче единовременных выплат жителям освобожденных территорий Украины. За месяц принято почти 7 с половиной тысяч заявлений.

В первую очередь материальная помощь оказывается пожилым людям и семьям с маленькими детьми. Пункты выдачи, работают ежедневно, в том числе и в выходные дни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.