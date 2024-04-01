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01 апреля, 22:15

Общество

Столичные спасатели усилили контроль безопасности из-за повышения уровня воды в водоемах

Столичные спасатели усилили контроль безопасности из-за повышения уровня воды в водоемах

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Столичные спасатели усилили контроль безопасности из-за повышения уровня воды в водоемах. По словам специалистов, угрозы подтоплений в Москве нет.

Однако в Подмосковье введен оранжевый уровень опасности из-за половодья. Из-за подъема уровня воды в Коломне закрыли Черкизовский мост, а в Луховицах выпустили экстренное предупреждение. Сильный разлив рек ожидается в Серпухове, Кашире, Коломне и Орехово-Зуеве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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