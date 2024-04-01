Несколько законов изменились в РФ с 1 апреля

С 1 апреля в РФ вступили в силу изменения в законы. Социальные пенсии в России выросли на 7,5%. Изменения коснутся более четырех миллионов человек: теперь средняя выплата составляет 13,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля выдавать российские права вместо иностранных будут только после сдачи теоретического экзамена в ГИБДД. Теперь документы старше года, полученные за границей, на территории России считаются недействительными.

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