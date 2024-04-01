Дептранс призвал москвичей поменять зимнюю резину на летнюю

Дептранс напомнил столичным водителям, что ночью температура воздуха уже не опускается до отрицательных значений, в связи с чем автомобили стоит "переобуть" в летнюю резину. Езда на зимних покрышках может быть опасна, так как с повышением температуры у зимней резины ухудшается сцепление с дорожным покрытием, растет тормозной путь и быстрее стирается протектор, подчеркнули в департаменте.

Тем временем патруль ЦОДД уже начал менять зимнюю резину на летнюю на своих автомобилях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.