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01 апреля, 11:15

Общество

Дептранс призвал москвичей поменять зимнюю резину на летнюю

Дептранс призвал москвичей поменять зимнюю резину на летнюю

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Дептранс напомнил столичным водителям, что ночью температура воздуха уже не опускается до отрицательных значений, в связи с чем автомобили стоит "переобуть" в летнюю резину. Езда на зимних покрышках может быть опасна, так как с повышением температуры у зимней резины ухудшается сцепление с дорожным покрытием, растет тормозной путь и быстрее стирается протектор, подчеркнули в департаменте.

Тем временем патруль ЦОДД уже начал менять зимнюю резину на летнюю на своих автомобилях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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