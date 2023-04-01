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01 апреля, 20:30

Общество

Специалисты сообщили о подтоплении дорог в Белоомуте

Специалисты сообщили о подтоплении дорог в Белоомуте

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Дороги и автобусные остановки ушли под воду в Белоомуте. Также в опасной зоне оказались окрестности Серпухова, Коломны, Орехово-Зуева. Подтопленными остаются десятки домов и дорог и в других регионах.

В Москву возвращается теплая погода. В воскресенье, 2 апреля, воздух может прогреться до 10 градусов. В городе будет облачно, местами пройдут дожди. Несмотря на потепление, автомобилистам рекомендуют не торопиться менять шины.

Традиционный месячник весеннего благоустройства стартовал в Москве. Он пройдет с 1 по 30 апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин. За месяц специалисты приведут в порядок улицы и дворы, включая детские и спортивные площадки, промоют фасады зданий, дороги, остановки и указатели.

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