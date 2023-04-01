Автобусные остановки ушли под воду в поселке Белоомут из-за паводка

Подмосковье продолжает затапливать. В поселке Белоомут Луховицкого района под воду ушли автобусные остановки. Местные жители рассказали, что такого паводка не было 50 лет.

В районе ежедневно ведется мониторинг уровня воды. Как накануне сообщали специалисты, подтоплено 10 участков дорог. По прогнозам, весенний паводок в Луховицах достигнет высшей точки в течение 1 и 2 апреля.

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