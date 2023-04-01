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Новые законы вступили в силу в РФ с 1 апреля

Новые законы вступили в силу в РФ с 1 апреля

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1 апреля в России вступили в силу ряд новых законов. Например, родители, у которых есть дети с 3 до 7 лет, теперь могут подать заявление на перерасчет пособий на них. Речь идет о семьях, чей доход в месяц на каждого меньше прожиточного минимума, установленного в регионе.

Изменения коснулись и четырех миллионов пенсионеров в стране. Размер социальных пенсий проиндексируют на 3,3%, причем пересчет сделают в автоматическом режиме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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