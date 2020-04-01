Движение перекроют в ЦАО в выходные дни

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2020, 14:30

Общество

Улицы Севастополя опустели из-за коронавируса

Улицы Севастополя опустели из-за коронавируса

Эвакуацию россиян из-за рубежа ограничили 500 пассажирами в сутки

Чем занимаются российские артисты на самоизоляции

Воронцовский парк опустел из-за коронавируса

"Погода": высокая влажность ожидается в столице 1 апреля

Улицы Риги и Штутгарта опустели из-за коронавируса

"Москва и мир": социальный мониторинг и цифры вируса

В России зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19

В Подмосковье скончался второй пациент с COVID-19

В Москве около 550 пациентов с коронавирусом лечатся дома

Улицы Севастополя опустели из-за коронавируса. Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве, где 29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
общество происшествия безопасность видео Роман Карлов Алина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика