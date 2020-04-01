Улицы Севастополя опустели из-за коронавируса. Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве, где 29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.