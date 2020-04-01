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01 апреля 2020, 14:15

Общество

В Подмосковье скончался второй пациент с COVID-19

В Подмосковье скончался второй пациент с COVID-19

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В Подмосковье от коронавируса скончался второй человек. Известно, что это 59-летний мужчина. Он попал в больницу с подтвержденным COVID-19 и двухсторонней пневмонией. Также у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

За последние сутки в области зафиксировано 15 новых случаев заражения. Больше всего заболевших в Одинцове – 16 человек. В Раменском – 10 случаев инфицирования. В Красногорске и Ленинском округе – по 8 заболевших.

В Истре и Мытищах – по 6 случаев заражения. В Реутове и Химках – по 5 человек. В Долгопрудном, Лобне, Люберцах и Балашихе – по 4 заболевших. Вылечились в общей сложности 17 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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