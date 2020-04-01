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Новости

01 апреля 2020, 09:15

Общество

Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 860 тысячам

Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 860 тысячам

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За последний час в мире коронавирусом заразились почти 500 человек. Общее количество заболевших – почти 860 тысяч.

Списки погибших увеличились на 169 человек за час. Всего жертвами вируса стали уже более 42 тысяч. Почти 180 тысяч удалось вылечить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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