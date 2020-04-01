01 апреля 2020, 09:15Общество
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 860 тысячам
За последний час в мире коронавирусом заразились почти 500 человек. Общее количество заболевших – почти 860 тысяч.
Списки погибших увеличились на 169 человек за час. Всего жертвами вируса стали уже более 42 тысяч. Почти 180 тысяч удалось вылечить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
- "Больше передвигаются, поэтому заражаются": об опасности коронавируса для людей до 40 лет
- Кремль высоко оценивает работу медиков и Оперштаба по борьбе с коронавирусом
- Эксперт рассказал, как борода и усы влияют на риск заражения коронавирусом
- Возвращение российских туристов станет переломным моментом в борьбе с COVID-19 – вирусолог