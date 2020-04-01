Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 860 тысячам

За последний час в мире коронавирусом заразились почти 500 человек. Общее количество заболевших – почти 860 тысяч.

Списки погибших увеличились на 169 человек за час. Всего жертвами вируса стали уже более 42 тысяч. Почти 180 тысяч удалось вылечить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.