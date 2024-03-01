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01 марта, 13:45

Общество

Владелец мастерской Laaroom рассказал о вариантах цветочных композиций к 8 Марта

Владелец мастерской Laaroom рассказал о вариантах цветочных композиций к 8 Марта

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К 8 Марта столичные продавцы предлагают вместо привычных букетов необычные варианты, а именно композиции с живыми растениями. Как именно они выглядят, показал владелец мастерской Laaroom.

В цветочной мастерской сделали более пяти тысяч композиций – это полностью ручная работа: от вазы до высадки растений. Модели собираются от 30 минут до нескольких часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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