Владелец мастерской Laaroom рассказал о вариантах цветочных композиций к 8 Марта

К 8 Марта столичные продавцы предлагают вместо привычных букетов необычные варианты, а именно композиции с живыми растениями. Как именно они выглядят, показал владелец мастерской Laaroom.

В цветочной мастерской сделали более пяти тысяч композиций – это полностью ручная работа: от вазы до высадки растений. Модели собираются от 30 минут до нескольких часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.