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Новости

01 марта, 13:30

Общество

Количество многодетных семей в Москве выросло почти втрое с 2014 года

Количество многодетных семей в Москве выросло почти втрое с 2014 года

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Количество многодетных семей в столице увеличилось до 200 тысяч

Количество многодетных семей в Москве выросло почти в три раза за последние 10 лет – их более 200 тысяч. В столице есть множество проектов, задача которых – поддержать многодетные семьи. Существуют проекты, связанные с улучшением жилищных условий, скидками на потребление электроэнергии, организацией дополнительного образования.

На какую помощь от города могут рассчитывать большие семьи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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