Количество многодетных семей в Москве выросло почти втрое с 2014 года

Количество многодетных семей в Москве выросло почти в три раза за последние 10 лет – их более 200 тысяч. В столице есть множество проектов, задача которых – поддержать многодетные семьи. Существуют проекты, связанные с улучшением жилищных условий, скидками на потребление электроэнергии, организацией дополнительного образования.

На какую помощь от города могут рассчитывать большие семьи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.