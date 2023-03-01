Новые правила движения на круговых перекрестках начали действовать в РФ с 1 марта

С 1 марта в России изменились правила движения на круговых перекрестках. В ГИБДД уточнили формулировку правил проезда по перекрестку с круговым движением.

Раньше водители, въезжающие на круг, должны были уступать вне зависимости от знаков перед ним. По обновленным правилам, круг не всегда главный.

Если перед кругом только знак "Круговое движение" и знака приоритета нет, то по-прежнему нужно уступать. Если есть, уступают те, кто на кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.