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Общество

Медики прокомментировали использование искусственного подсластителя для здоровья

Медики прокомментировали использование искусственного подсластителя для здоровья

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Искусственный подсластитель эритритол, который использовали для ЗОЖ, оказался опасным для здоровья. К такому выводу пришла группа американских и немецких ученых, которая проводила исследование. Выяснилось, что популярный сахарозаменитель накапливается в организме, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кандидат медицинских наук прокомментировал, что даже при разовом употреблении повышается свертываемость крови, что приводит к тромбозам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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