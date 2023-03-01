Медики прокомментировали использование искусственного подсластителя для здоровья

Искусственный подсластитель эритритол, который использовали для ЗОЖ, оказался опасным для здоровья. К такому выводу пришла группа американских и немецких ученых, которая проводила исследование. Выяснилось, что популярный сахарозаменитель накапливается в организме, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кандидат медицинских наук прокомментировал, что даже при разовом употреблении повышается свертываемость крови, что приводит к тромбозам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.