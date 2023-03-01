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Общество

Новости часа: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Новости часа: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

В Подмосковье вырастили 15 млн цветов к 8 Марта

Новые законы вступили в силу в РФ 1 марта

"Доктор 24": кофейные привычки

"Время новых": сиропы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за гололедицы

Роспотребнадзор заявил, что подтвердить утечку коронавируса в китайском Ухане невозможно

Правила проезда перекрестков с круговым движением изменились в РФ с 1 марта

В ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Кабмин утвердил новую отсрочку по уплате утильсбора для автопроизводителей РФ. Документ утвердил Михаил Мишустин.

Данных о пострадавших при столкновении поездов в Греции россиянах нет. Об этом заявило посольство.

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