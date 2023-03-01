Новости часа: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Кабмин утвердил новую отсрочку по уплате утильсбора для автопроизводителей РФ. Документ утвердил Михаил Мишустин.

Данных о пострадавших при столкновении поездов в Греции россиянах нет. Об этом заявило посольство.