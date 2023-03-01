В Подмосковье вырастили 15 млн цветов к 8 Марта

Порядка 15 миллионов цветов вырастили к 8 Марта в тепличных хозяйствах в Подмосковье. Все они отправятся на цветочные базы и в магазины, чтобы порадовать жителей в Международный женский день. В основном это тюльпаны и розы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство сельского хозяйства, за последние годы предпочтения покупателей изменились. Так, 10 лет назад большой спрос был на красные цветы, а теперь в почете пастельные гаммы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.