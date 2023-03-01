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11:45

Общество

Новые законы вступили в силу в РФ 1 марта

Новые законы вступили в силу в РФ 1 марта

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1 марта вступили в силу новые законы и правила. Например, рецептурные препараты теперь можно заказывать в аптеках онлайн. Однако лекарства, которые содержат наркотические и другие сильно-действующие вещества, по-прежнему приобрести можно только во время очного визита.

Для электросамокатов, гидроскутеров и сегвеев разработали свод правил. Эти устройства получили четкий статус: они теперь называются "средства индивидуальной мобильности".

Кроме того, с 1 марта запрещена продажа животных в неподобающих условиях, например, на птичьих рынках и в зоомагазинах. Подробнее об этих и других нововведениях – в эфире телеканала Москва 24.

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