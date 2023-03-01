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Общество

Роспотребнадзор заявил, что подтвердить утечку коронавируса в китайском Ухане невозможно

Роспотребнадзор заявил, что подтвердить утечку коронавируса в китайском Ухане невозможно

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В Роспотребнадзоре сообщили, что подтвердить утечку коронавируса в китайском Ухане невозможно. Об этом рассказала глава федеральной службы Анна Попова.

По ее словам, ничего запретного местные институты не изучали, а система безопасности там качественная. Речь о COVID-19 зашла на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Ранее в ФБР заявили, что китайцы пытаются мешать работе по выяснению причин пандемии. Там считают наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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