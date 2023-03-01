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Общество

В ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

В ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

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В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Наказание может составить до 15 лет лишения свободы. Также в списке есть штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере зарплаты или другого дохода за период до пяти лет. Кроме того, есть исправительные и принудительные работы на тот же срок.

Второе чтение законопроекта состоится 2 марта. Если документ поддержат, то в окончательном чтении его рассмотрят 14 марта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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