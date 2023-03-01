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Общество

Жителям новых регионов начали оформлять пенсии по российскому законодательству

Жителям новых регионов начали оформлять пенсии по российскому законодательству

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С 1 марта жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начали оформлять пенсии по российскому законодательству. Для этого нужно иметь гражданство РФ и по состоянию на 30 сентября 2022 года постоянно проживать в названных регионах.

Процедура, как заявил Минтруд, коснется более чем 1,6 миллиона человек. Размер выплат тоже пересчитают в соответствии с законодательством. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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