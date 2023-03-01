Первый всероссийский диктант ЖКХ пройдет на ВДНХ 1 марта

В среду, 1 марта, на ВДНХ проведут первый всероссийский диктант ЖКХ. Он состоится в Музее городского хозяйства.

Там можно проверить, насколько хорошо человек ориентируется в принципах содержания многоквартирного дома, все ли он знает о правилах оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В списке – 30 вопросов. Для получения сертификата об успешном прохождении диктанта ответить надо на 25 из них. Пройти тест можно и онлайн. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.