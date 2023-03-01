Москвичи стали менее требовательны при сдаче жилья внаем – эксперты

Москвичи стали менее требовательны при сдаче жилья внаем. Об этом сообщили профильные агентства.

Предложений за последний год стало много, а спрос на услугу остался небольшим. Из-за этого в 2,5 раза выросло число арендодателей, согласных пустить в квартиру семьи с детьми. Почти столько же готовы принимать жильцов с домашними животными. Соглашаются владельцы и разделить выплату залога на несколько частей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.